Scarface, il capolavoro di Brian De Palma con Al Pacino torna al cinema in 4K

Nell'anticiparvi le nuove uscite di Lucky Red per i prossimi mesi dopo il grande successo ottenuto a livello nazionale dal distributore in questa prima parte del 2024, abbiamo citato anche il ritorno in sala di Scarface.

Possiamo confermarvi che, a quarant'anni dall'uscita originale, il capolavoro di Brian De Palma con protagonista Al Pacino tornerà nelle sale cinematografiche italiane in versione 4K a partire dal prossimo 8 aprile, distribuito come detto in apertura da Lucky Red: la società ha ottenuto un ottimo scontro dal ritorno al cinema de Il cacciatore di Michael Cimino, motivo per il quale ha scelto di continuare a puntare sulla nuova distribuzione di altri cult del passato. Ad aprile sarà la volta del film del film del 1983, remake di Scarface - Lo sfregiato di Howard Hawks che include nel cast anche una meravigliosa e indimenticabile Michelle Pfeiffer, la colonna sonora di Giorgio Moroder e la sceneggiatura di Oliver Stone.

A proposito del successo ottenuto da Lucky Red, Andrea Occhipinti ha dichiarato: "Abbiamo cercato nuove modalità di comunicazione, e direi che l’obiettivo è stato raggiunto: spesso i nostri film hanno riempito le sale, anche con un pubblico nuovo, come ci hanno testimoniato numerosi esercenti, partner fondamentali in questa rinnovata relazione con il pubblico. Siamo naturalmente molto felici di questi primati, penso siano risultati molto incoraggianti per chi ama il cinema”.

Scarface, lo ripetiamo, tornerà nelle sale dall'8 aprile: rimanete sintonizzati per la copertura del film che vi offriremo su Everyeye.