Scar intima a Simba di fuggire e non tornare nel nuovo trailer de Il Re Leone

Dopo la conferma della durata de Il Re Leone, il nuovo live-action della Disney diretto da Jon Favreau è ricomparso su Twitter con un nuovo trailer caratterizzato da sequenze inedite.

Come al solito, potete visionare il filmato in calce all'articolo.

Nel filmato possiamo vedere Scar intento a confondere le idee del giovane Simba, che in un'altra sequenza gioca con suo padre Mufasa sotto il sole cocente della savana. L'arrivista zio del protagonista può essere visto poi nell'oscuro cimitero degli elefanti, territorio al di là delle Terre del Branco, insieme alle sue iene. E, nel rifacimento in digitale dell'iconica scena dopo la morte di Mufasa, il malvagio leone desideroso di diventare re intima al nipote di fuggire e di non tornare mai più.

Seguono poi una serie di scene già mostrate in altri filmati promozionali, come l'incontro tra Simba e Nala e la crescita del leone protagonista insieme ai compagni d'avventura Timon e Pumbaa.

Vi ricordiamo che in Italia Il Re Leone arriverà dal prossimo 21 agosto.

