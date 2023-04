Se Scappi ti Sposo e quel consiglio al regista: 'Nel dubbio inquadra le gambe di Julia'

Poche dive potevano vantare, tra gli anni '90 e i primi '00 (ma potremmo estendere il discorso anche a oggi senza timore di sbagliare), il fascino indiscutibile di Julia Roberts: la star di Notting Hill e Pretty Woman sarebbe stata da sola capace di attirare milioni di spettatori in sala, e i produttori di Se Scappi ti Sposo lo sapevano benissimo.

Un esempio del modo in cui per il film con Richard Gere si puntò tutto sull'immagine dell'attrice che recentemente ha scoperto un'inaspettata parentela a Hollywood si ha in una delle sue prime sequenze, quando la nostra, intenta a correre a tutta velocità per ricevere il giornale, mostra le sue iconiche e chilometriche gambe a favor di cinepresa.

Lo stacco sulle gambe di Roberts fu ovviamente una scelta tutt'altro che casuale, figlia a dirla tutta di un consiglio ricevuto da Garry Marshall prima di dare il via alle riprese: "Quando sei in dubbio durante il film, stacca su un animale... O sulle gambe di Julia" fu detto al regista, che evidentemente non ci pensò due volte prima di eseguire l'ordine. Espediente efficace? Lasciamo a voi il compito di giudicare! Gambe a parte, intanto, qui trovate alcune curiosità su Se Scappi ti Sposo.