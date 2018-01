Scappa - Get Out, il trailer onesto della pellicola è approdato online

Non capita spesso che le piccole produzioni con budget irrisori ottengano un successo di critica e di pubblico così ampio da moltiplicare i profitti derivanti dagli incassi oltre ogni immaginazione. È il caso di Scappa - Get Out , diretto dall’attoreche ha debuttato alla regia con questo progetto voluto dalla

Nel primo pomeriggio di ieri vi abbiamo annunciato le candidature della 90a edizione degli Academy Award, meglio conosciuti come gli Oscar, e tra i nominati di quest’anno vi rientra anche Scappa – Get Out con ben quattro nomination, rispettivamente nelle categorie di Miglior film, Miglior regia, Miglior attore e Migliore sceneggiatura originale.

Con un’ascesa così dirompente, il canale YouTube Screen Junkies non poteva certamente resistere alla tentazione di trasformare in chiave parodistica il lungometraggio con Daniel Kaluuya (Black Mirror, Black Panther) nei panni del protagonista Chris Washington.

In Scappa - Get Out un giovane afro-americano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero motivo che si cela dietro l’invito. In un primo momento, Chris (Daniel Kaluuya) legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia, come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

Vi lasciamo direttamente all’ironico filmato che trovate al di sopra della notizia e vi invitiamo a raccontare il vostro parere su Scappa – Get Out nei commenti.