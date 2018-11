Scappa - Get Out: non è previsto un seguito senza Jordan Peele

Scappa - Get Out è stato uno dei più grandi successi commerciali del 2017 e molti si chiedono se la pellicola avrà un sequel. Sull'argomento è intervenuto il produttore Jason Blum, che si è detto interessato a portare sullo schermo un sequel, ma solo se Jordan Peele farà parte del progetto. In caso contrario potrebbe rinunciare.

"L'unico modo in cui lavorerei al sequel di Scappa - Get Out è se Jordan Peele avesse un'idea. Non esiste altro modo per realizzare un sequel, visto che potrebbe macchiare la qualità del primo film. E l'unico modo in cui lo toccherei è se la persona che l'ha creato lo volesse. E io non ho intenzione d'incoraggiarlo o di scoraggiarlo. Non farei pressione su di lui per fare un sequel. Dovrebbe nascere totalmente da lui" ha dichiarato Jason Blum.

Il film ha sorpreso anche per essere l'opera prima di Jordan Peele. La trama di Scappa - Get Out vede un giovane afroamericano che fa visita alla famiglia della sua ragazza bianca, trovandosi irretito da una più concreta ragione d'invito. Chris (Daniel Kaluuya) e la fidanzata Rose (Allison Williams) si recano a trascorrere un week-end al nord con Missy (Catherine Keener) e Dean (Bradley Whitford). Inizialmente il ragazzo recepisce il comportamento fin troppo accomodante dei genitori della ragazza come un tentativo di gestire una relazione interraziale. Ma col passare del tempo, Chris scoprirà inquietanti dettagli che non avrebbe mai immaginato.

Scappa - Get Out ha vinto l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale per Jordan Peele.