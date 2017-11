Scappa - Get Out in lizza per i Golden Globe nella categoria 'commedia'

Scappa: Get Out è uno dei migliori film dell'ultima stagione cinematografica e non stupisce affatto che sia in lizza per i prossimi. A incuriosire è la categoria nella quale verrà inserito,, affiancata alla categoria. Nonostante il film sia un thriller/horror la sceneggiatura è piena di elementi satirici.

Quegli elementi tipici delle origini autoriali comiche del regista, Jordan Peele, che in Scappa - Get Out racconta la storia di Chris, un ragazzo afroamericano che si fidanza con una ragazza bianca dell'alta borghesia, Rose. Nonostante non sia particolarmente attratto dall'idea, Chris accetta che la ragazza lo presenti ai genitori durante un week-end in una tenuta di campagna. Da quel momento la vicenda prenderà una piega davvero inquietante.

Il cast di Scappa - Get Out, co-prodotto, scritto e diretto da Jordan Peele, comprende Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones, Lil Rel Howery, Betty Gabriel, Marcus Henderson, Lakeith Stanfield, Stephen Root ed Erika Alexander. Il film ha ricevuto 4 nomination ai Gotham Awards.