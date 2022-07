Scappa - Get Out, Daniel Kaluuya confessa:'Prima del film stavo mollando la recitazione'

Il premio Oscar Daniel Kaluuya ha svelato di aver deciso in passato di lasciare la recitazione prima che Jordan Peele gli parlasse del ruolo in Scappa - Get Out. Nel corso di un'intervista rilasciata a Essence insieme a Peele, Daniel Kaluuya ha raccontato che in quel periodo si sentiva disilluso dall'industria cinematografica.

Kaluuya si è rivolto così a Peele:"Non te l'ho mai detto ma quando mi hai contattato e avevamo l'incontro su Skype, ero davvero disilluso dalla recitazione. Avevo smesso di recitare da un anno e mezzo. Ho controllato, perché era proprio come se non funzionasse. Non stavo ottenendo ruoli, a causa del razzismo e di tutto questo genere di cose, e quindi la tua chiamata mi ha fatto dire 'Ok, non sono pazzo. È corretto, andrà tutto bene'". Lo scorso anno si è parlato di Daniel Kaluuya per 007, come erede di Daniel Craig. Si è trattato soltanto di un rumor ma Kaluuya da diversi anni ormai è tornato sulla cresta dell'onda.



L'attore ha affermato di aver capito la sceneggiatura di Scappa - Get Out quando è arrivata e di aver subito compreso che "questo sarà un successo, farà il botto".

Dopo la sua candidatura all'Oscar per Scappa - Get Out, Daniel Kaluuya è apparso in film come Widows, Black Panther, Queen & Slim e Judas and the Black Messiah, grazie al quale ha vinto un Oscar al miglior attore.



Ha dichiarato come il successo di Scappa - Get Out gli abbia permesso di scegliere scegliere ruoli che lo entusiasmassero e lo arricchissero come attore:"Mi dicevo se non è un 'Ca**o si!' allora è 'no'. [...] Voglio personaggi tridimensionali, voglio raccontare una storia, non importa se grande o piccola. In Widows non sono tanto nel film ma il mio personaggio aveva un arco narrativo; aveva una storia e un'evoluzione. Finché c'è questo allora posso dedicarmici".



