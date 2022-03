Lo scandaloso schiaffo di Will Smith: il video integrale sottotitolato in italiano

Gli Oscar 2022 non sono stati ricchissimi di sorprese dal punto di vista cinematografico, ma hanno fatto parlare tutto il mondo a causa dello scandaloso schiaffo di Will Smith a Chris Rock.

Nel frattempo, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha avviato un'indagine interna e pubblicato la seguente lettera ai suoi membri ufficiali: "Cari membri, la trasmissione televisiva di domenica della 94esima Notte degli Oscar doveva essere una celebrazione delle molte persone nella nostra comunità che hanno svolto un lavoro incredibile lo scorso anno. Siamo sconvolti e indignati dal fatto che quei momenti siano stati oscurati dal comportamento inaccettabile e dannoso avuto sul palco da uno dei candidati. Per essere chiari, condanniamo le azioni del signor Smith. Come indicato nel nostro statuto, il Consiglio dei governatori dell'Academy prenderà una decisione appropriata per punire le sue azioni. Come regolato dalla legge della California relativa ai membri di organizzazioni senza scopo di lucro, come appunto è l'Academy, e come stabilito dai nostri standard di condotta, seguirà un processo ufficiale che richiederà alcune settimane."

