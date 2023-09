Scandalo Rotten Tomatoes: agenzia PR paga i critici per promuovere i film?

Secondo un'inchiesta di Vulture Bunker 15, una società di pubbliche relazioni dedicata al mondo del cinema, ha cercato di aumentare i punteggi Rotten Tomatoes di alcuni film di sua gestione pagando critici cinematografici meno conosciuti per ottenere recensioni positive.

Per chi non lo sapesse, Rotten Tomatoes è un aggregatore di recensioni attivo fin dal 1998 e che, negli anni, è diventato un punto di riferimento per il pubblico mondiale, famoso perché il suo immenso database (composto sia da film classici che dalle nuove uscite settimanali, e quindi in eterno aggiornamento) divide i film tra Rotten, 'marci', e Fresh, 'freschi', con i migliori che ottengono la “Certificazione Fresca” per i film che rimangono con un punteggio superiore al 75% di gradimento.

Stando a Vulture, però, c'è del marcio proprio in Rotten Tomatoes: nel 2018, la società di pubbliche relazioni chiamata Bunker 15, che è stata responsabile della campagna marketing di Ophelia, la rivisitazione di Shakespeare con Daisy Ridley, avrebbe tentato di aumentare il pessimo punteggio iniziale ottenuto dal film (40% di gradimento) contattando alcuni critici meno famosi per offrire loro denaro in cambio di recensioni positive, che una volta inserite nel sistema avrebbero fatto aumentare il punteggio del film. Di conseguenza, secondo l'inchiesta di Vulture, qualche tempo dopo l'uscita il punteggio di Ophelia è passato dal 40% al 62%. Le recensioni positive hanno poi ripagato 'lo sforzo' della società di pubbliche relazioni, dato che successivamente Ophelia ha ottenuto un distributore statunitense con IFC Films.

Non è la prima volta che Rotten Tomatoes si ritrova invischiato in situazioni poco limpide: in passato, ad esempio, il portale fu contestato perché permetteva a chiunque di esprimere un qualsiasi giudizio su un dato film - anche concedendo al pubblico di parlare in anticipo di film presentati solo alla stampa e quindi ancora inediti per gli spettatori - cosa che ovviamente si è tradotta in voti negativi basati solo su pregiudizi o antipatie verso quell'attore o quell'attrice.