Scandalo ai Golden Globe: 3 membri votanti espulsi per condotta violenta

Come riportano i media internazionali nelle ultime ore, la società a capo dei Golden Globe ha deciso di espellere tre votanti dei premi per presunta violazione del codice di condotta. Proprietà di Dick Clark Productions, i Globe hanno deciso di rimuovere Howaida Hamdy, Munawar Hosain e Aniko Navai dai membri votanti.

La decisione è stata presa a causa di denunce e indagini sul loro comportamento, come rende noto The Hollywood Reporter.



Howaida Hamdy è una giornalista e critica egiziana, il cui comportamento è diventato oggetto di indagine interna dopo presunti tweet antisemiti in lingua araba e presunti medesimi pensieri inseriti nelle proprie recensioni. L'indagine è iniziata dopo che la CAMERA (Comitato per l'Accuratezza dei Rapporti e delle Analisi del Medio Oriente) ha pubblicato un report che accusa Hamdy di 'glorificazione del terrorismo' e di 'estremismo'. Hamdy era stata inclusa nel gruppo votante nel 2021 per aumentare la diversità tra i membri dopo il cambio delle regole ai Globe.



Munawar Hosain, bengalese, si unì alla Hollywood Foreign Press Association nel 1993, mentre Aniko Navai, ungherese, era membro dal 1999. Tutti e tre erano dipendenti di Dick Clark Productions, società che aveva acquisito tutte le proprietà dei Globe da HFPA trasformandola in un'impresa a scopo di lucro. Tutti e tre sono residenti a Los Angeles.



La vendita di Hollywood Foreign Press risale allo scorso giugno.