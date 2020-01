La scalata di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ora punta ai 400 milioni al box-office USA

Nonostante abbia fatto registrare dati non del tutto all'altezza delle aspettative, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha fatto dei decisi passi avanti al box-office, aumentando significativamente la sua forza sul mercato globale. Un fine anno molto positivo per il capitolo finale della saga di Skywalker, con 13,1 milioni incassati solo martedì.

Quest'incasso giornaliero porta il totale nazionale del film a 390,6 milioni di dollari, avvicinandolo alla quota di 400 milioni. Una volta superato tale traguardo, diventerà il sesto film del 2019 ad aver raggiunto tale obiettivo.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha sinora incassato circa 800 milioni di dollari in tutto il mondo ed è praticamente certo che riuscirà a sforare la quota del miliardo di dollari a livello globale.



Star Wars: L'Ascesa di Skywalker chiude definitivamente la terza trilogia della saga creata da George Lucas nel 1977. Dopo la trilogia originale e la trilogia prequel in questi anni Star Wars è tornata sulla cresta dell'onda con i tre nuovi film della trilogia sequel, il primo e l'ultimo diretti da J.J. Abrams, con l'intermezzo di Rian Johnson alla regia de Gli Ultimi Jedi.

Nel cast dell'ultimo capitolo sono tornati Daisy Ridley, John Boyega e Adam Driver, al fianco di Oscar Isaac e Mark Hamill.

John Boyega ha preso in giro con un tweet i fan più romantici della saga, che si sono divisi anche su quest'ultimo film.

Inoltre Chris Terrio ha negato una faida da Rian Johnson e J.J. Abrams.