Una sbalorditiva fan-art immagina Daisy Ridley nei panni di Spider-Woman

A febbraio MCU Cosmic si era detto sicuro che uno dei film legati allo Spider-Verse attualmente in sviluppo in casa Sony Pictures fosse uno stand-alone su Spider-Woman, e adesso un fan della Marvel ha provato a scegliere l'attrice perfetta per la parte.

Si tratta di Daisy Ridley, protagonista della trilogia sequel di Star Wars, che come potete vedere nel post in calce all'articolo è stata immaginata nei panni di Spider-Woman: cosa ve ne pare? La vedreste bene nei panni della supereroina? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vero nome Jessica Miriam Drew, Spider-Woman è stata da Archie Goodwin e dal disegnatore Sal Buscema nel 1977, e nel corso della sua storia editoriale è stata anche un membro ufficiale degli Avengers: crebbe con i genitori nella piccola nazione balcanica della Transia, dove il genetista Herbert Edgar Wyndham, scienziato visionario e abilissimo, manipolato a sua insaputa da personaggi come Sinistro, si mise in affari con Jonathon Drew (padre di Jessica) per fondare una "cittadella della scienza" e continuare i propri esperimenti su alcuni terreni che la moglie aveva ereditato, terreni nei quali fu scoperto dell'uranio.

Le radiazioni derivanti dall'uranio portarono Jessica in fin di vita e il padre, disperato, le iniettò un siero sperimentale basato sul sangue di un ragno radioattivo e poi la chiuse in un acceleratore genetico, dove l'invecchiamento e la degenerazione sarebbero stati molto più lenti. Dall'acceleratore Jessica uscì solo decenni dopo, dimostrando un'età apparente di diciassette anni.

Secondo The Illuminerdi la Sony aveva adocchiato Michelle MacLaren (Il Trono di Spade, Better Call Saul) per dirigere il film, che secondo quanto riferito si baserà proprio sulle drammatiche origini di Jessica e dei suoi superpoteri. Nella giornata di ieri Sony ha rinviato l'uscita di uno spin-off Marvel previsto per ottobre 2021, ma al momento non è chiaro di quale film si tratti.