Sbagliata ascendente leone: Prime Video svela il trailer del film su Emma Marrone

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale del film su Emma Marrone Sbagliata ascendente leone, un nuovo docufilm originale ed esclusivo che ripercorre la vita e la carriera di una delle personalità più forti del panorama artistico italiano contemporaneo.

Il docufilm, diretto dal duo registico BENDO (composto da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nasce da un’idea di Emma Marrone che racconta se stessa in prima persona, e compone un ritratto inedito dell’artista, del suo talento e della sua forte determinazione, dentro e fuori dal palco: un resoconto sincero della donna, del suo coraggio e delle sue fragilità, che sono la sua più grande forza. Un film imperdibile per tutti i fan di Emma Marrone, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 29 novembre.

Nel filmato, che come al solito potete visionare all'interno dell'articolo, è presente anche quello che, sui social, Emma Marrone ha descritto come un piccolo spoiler del suo nuovo brano, scritto appositamente per il film: in attesa del prossimo album dell'artista, dunque, i fan potranno gustarsi l'antipasto preparato con Sbagliata ascendente leone.

Sbagliata ascendente leone è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, ed è scritto da Federico Giunta, Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra. Per altre novità ecco tutte le serie tv in arrivo a novembre su Prime Video.