Saw XI, il regista del decimo film ritorna per l'undicesimo capitolo del franchise

Saw XI si farà: la saga dell'Enigmista si apre al futuro dopo il ritorno di Tobin Bell nel decimo film. Saw X è stato un prequel, ma cosa possiamo aspettarci dalla saga horror?

Se sulla presenza di Jigsaw ci sono ancora molti dubbi e sull'assenza degli sceneggiatori di Saw X in Saw XI siamo già preparati, il fil rouge potrebbe essere il regista Kevin Greutert che tornerà per dirigere il prossimo capitolo di Saw. La notizia non può che far piacere ai fan della saga: Greutert ha diretto anche Saw VI del 2009 e Saw: The Final Chapter del 2010, e con il decimo film ha saputo riportare l'entusiasmo per il franchise grazie al ritorno di Tobin Bell. Un'abile mossa che potrà essere replicata anche nel prossimo film?

Al momento i dettagli sono ancora scarsi: tuttavia, le parole dei produttori potrebbero fornirci qualche indizio sulla possibilità che Saw 11 sia un sequel diretto di Saw X (collocato tra Saw - L'enigmista e Saw II) e che dunque Jigsaw si stia preparando per una seconda mossa. Dopotutto la morte di John Kramer nel terzo film ha rappresentato anche la "morte" della saga i cui capitoli successivi non hanno mai raggiunto il successo sperato e potrebbe essere proprio Kramer a "resuscitare" almeno il franchise.