Saw X, la video anteprima svela un nuovo micidiale strumento di tortura

A pochi giorni dall'uscita nelle sale cinematografiche del decimo capitolo della saga di Saw, non si placa il materiale del film distribuito online, per incuriosire maggiormente i fan della saga con Tobin Bell nei panni di John Kramer/Jigsaw, pronto a riprendersi la scena in questo nuovo lungometraggio, diretto da Kevin Greutert.

Nella nuova clip viene mostrato un nuovo infernale dispositivo di tortura che presumibilmente verrà utilizzato nel corso del decimo film, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 26 ottobre. Saw X riporta Tobin Bell nei panni di John Kramer, assente nell'ultimo spin-off, uscito nel 2021. Su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di Spiral.



Ambientato in Messico dopo il primo film della saga, Saw X mostra John Kramer (Tobin Bell) che si reca nel Paese centramericano per sottoporsi ad una procedura sperimentale per guarire dal cancro che lo affligge. Quando scopre che il suo intervento chirurgico è in realtà una truffa, John mira a vendicarsi di coloro che si sono presi gioco di lui.

Nel pieno dello stile di Jigsaw, inizia a progettare dispositivi di tortura per offrire ai finti chirurghi un 'meritato risveglio'. Un dispositivo in particolare viene mostrato nella nuova clip che potete vedere all'interno della news.



Nel frattempo potrebbero essere confermati dei sequel di Saw X; la saga con protagonista Tobin Bell potrebbe non essere vicina alla definitiva conclusione.