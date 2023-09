Saw X, anche altre vecchie glorie del franchise vogliono tornare!

Saw sembra essere un franchise eterno, perciò, dopo il ritorno di Tobin Bell e Shawnee Smith per il decimo capitolo della saga, non è escluso che altre vecchie glorie parteciperanno in quelli successivi: a svelarci nuovi dettagli è il produttore Mark Burg.

"Ci sono altri due [attori] che hanno detto: 'Ehy, se ne fai un altro posso farne parte?'". Purtroppo non ha svelato ulteriori dettagli, e i due nomi rimangono ancora avvolti nel mistero... in pieno stile Saw!

Montato e diretto da Kevin Greutert, Saw X è il decimo film della saga e si colloca cronologicamente tra il secondo e il terzo (ossia La soluzione dell'enigma e L'enigma senza fine). La storia racconta di John Kramer, che, disperato per la sua malattia, si reca in Messico per tentare una terapia sperimentale. Purtroppo, però, l'operazione si rivelerà una truffa... Riuscirà a sopravvivere? Nel cast, oltre a Tobin Bell nei panni di John Kramer, ricordiamo anche Synnøve Macody Lund, Shawnee Smith, Steven Brand e Michael Beach.

"[John] è un uomo malato, che cerca di prolungare la propria esistenza" ha dichiarato il direttore della fotografia Nick Matthews, mentre così ha aggiunto il regista: "Vi è una tale mitologia, la città appare davvero sorprendente. Insomma, non potremmo mai parlarne abbastanza! L'atmosfera soffusa... l'inquietudine latente... sì, materiale perfetto per la nostra storia. Tra l'altro, questa è la prima volta che esplicitiamo apertamente dove si svolgono gli eventi".

Il film debutterà in Italia il 26 ottobre 2023. Per scoprire se vale la pena andare al cinema, non perdetevi le prime reazioni a Saw X.