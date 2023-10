Saw X: Tobin Bell ha corretto lo script per restare fedele al suo personaggio

La pluridecennale saga horror-splatter di Saw sembra non voler mai volgere al traguardo finale. Dopo "Spiral - L’eredità di Saw", uscito nei cinema mondiali nel 2021, il fortunato franchise ideato da James Wan e Leigh Wannell tornerà in sala con un nuovo, intrigante capitolo: "Saw X"

La pellicola in arrivo ha già catalizzato la curiosità del pubblico e il ritorno degli amatissimi Tobin Bell e Shawnee Smith nei panni di Jigsaw e Amanda non fa altro che alimentare l’hype verso quest’ultimo progetto.

Nonostante la morte dei due personaggi nel terzo capitolo della serie cinematografica, Saw X il film più lungo della serie, sarà un prequel ambientato tra il primo e il secondo lungometraggio, dando modo ai due acclamati interpreti di poter rivestire i panni delle loro controparti dopo ben 19 anni.

Il determinante apporto di Tobin Bell è, senz’ombra di dubbio, uno dei principali motivi del successo della saga. Il produttore Mark Burg, ai microfoni di People Magazine, ha espresso quanto l’ormai 81enne attore sia ancora protagonista assoluto davanti e dietro le scene, arrivando al punto tale da rimaneggiare la sceneggiatura affinché la caratterizzazione del suo personaggio restasse fedele a quella vista in precedenza sul grande schermo.

“Questo è il film di Tobin, questi sono i suoi dialoghi”, dichiara Burg. “Gli sceneggiatori scrivono le batutte, dopodiché Tobin puntualizza: ‘Ma John Kramer non le direbbe in questo modo', prendendosi l’onere di modificare il copione originale.

Il co-produttore Oren Koules conferma tale coinvolgimento dell’attore protagonista, rivelando come la copia dello sceneggiato fosse contrassegnata da note a margine di critica ai dialoghi e alle scelte del proprio alter ego.

Queste forti prese di posizione, però, sono state altamente gradite dalla crew e dagli addetti ai lavori, che non fanno altro che restare stupefatti dalle eccelse abilità di Bell e, soprattutto, del suo intimo legame affettivo con l’Enigmista.

Pertanto, possiamo tirare un sospiro di sollievo: l’iconico killer simbolo dell’universo di Saw non cambierà il suo modus essendi ed operandi, restando il più vicino possibile alle glorie passate. Dopo Tobin Bell, anche altri vecchi protagonisti di Saw auspicano il ritorno in nuovi progetti: sicuramente, il franchise continuerà ad ampliarsi e a proporci nuove, inquietanti, storyline.

Saw X, diretto da Kevin Greutert, sarà disponibile nei cinema italiani dal 26 ottobre. Non ci resta che aspettare fiduciosi.