Saw X, James Wan si tira fuori? Il regista non ha visto il film

L'arrivo di Saw X nelle sale ormai è imminente. Il decimo capitolo di uno dei franchise più prolifici del nuovo millennio è sicuramente molto atteso dai fan che, ogni volta che l'enigmista è pronto a colpire, si fanno trovare sempre in sala sperando di rimanere scioccati da nuovi orrori.

Ad oggi però forse, in molti tendono a dimenticare che il franchise è stato inizialmente dal regista James Wan, il quale ha però diretto solo il capitolo originale della saga nell'ormai lontano 2004.

Negli ultimi anni infatti le pellicole legate a questo universo sono state tutte quante relegate a cineasti differenti, con la figura del suo creatore associato solamente in quanto produttore esecutivo. Questo perché in periodi più recenti lo stesso Wan si è dedicato a diversi progetti, da Fast and Furious alle pellicole targate DC, come testimonia il trailer di Aquaman: Il Regno Perduto.

Eppure, qualcuno potrebbe rimanerci male sapendo che né Leigh Whannell né James Wan hanno ancora mai visto Saw X.

Lo ha dichiarato il produttore Mark Burg a ComicBook.com: "Non l'hanno ancora visto. Questi film li facciamo al buio in un certo senso...voi ragazzi penso che sarete i primi a vedere la pellicola al cinema. Questa è la prima proiezione pubblica che facciamo".

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di Malignant, il ritorno all'horror per il regista di Dead Silence.