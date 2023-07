Saw X, l'inquietante poster del nuovo capitolo vi farà male agli occhi!

Un grande traguardo in vista per la saga cinematografica di Saw. Il primo film uscì nelle sale cinematografiche nel 2004 e il decimo capitolo arriverà sugli schermi circa un anno prima che il franchise compia vent'anni. A settembre uscirà Saw X, le cui riprese sono terminate lo scorso febbraio. Ora è stato pubblicato un nuovo poster.

"Bentornato al gioco. Saw X - Solo nelle sale il 29 settembre" si legge nel tweet pubblicato dall'account ufficiale del film.



Il film vedrà il ritorno di Tobin Bell nel ruolo di Jigsaw, anticipato alla fine di Spiral. Darren Lynn Bousman, regista del film, aveva dichiarato:"Stavamo parlando di inserire Tobin fino all'ultimo giorno di riprese. C'è stata una discussione costante tra noi perché nel momento in cui metti Tobin Bell nel film diventa Saw 9".



Al momento la trama di Saw X rimane un mistero ma i produttori hanno assicurato di aver cercato di soddisfare le aspettative dei fan:"Abbiamo ascoltato ciò che i fan hanno chiesto e stiamo lavorando sodo per pianificare un film che gli appassionati di Saw e i fan dell'horror adoreranno allo stesso modo. E parte di ciò è dare le redini a Kevin Greutert, regista di Saw VI, che è ancora uno dei preferiti dai fan dell'intera saga. Maggiori dettagli verranno rivelati presto".



Ad aprile è stato presentato il logo di Saw X, che vedrà Tobin Bell di nuovo nel cast.