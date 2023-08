Saw X sarà il film più lungo di tutta la saga! Quanto durerà?

John Kramer sta per tornare al cinema con Saw X, nuovo film di uno dei franchise horror più amati degli ultimi due decenni con una storia che si andrà ad inserire tra i fatti avvenuti in Saw e quelli di saw 2. Kevin Greutert, che tornerà alla regia ha annunciato che quello che vedremo al cinema sarà il capitolo più lungo della saga.

Dopo avervi mostrato il bellissimo e inquietante trailer di Saw X, torniamo a parlare del nuovo lungometraggio della saga di John Kramer per riportare le parole del regista del film che, durante il Midummer Scream 2023 ha parlato del suo ultimo lavoro: “Posso dire che questo sia il film più epico della saga, forse il più spaventoso e probabilmente il più lungo. Quando montiamo un film di Saw non perdiamo tempo e il fatto che sia così lungo è una dimostrazione di quanto sia ben fatto”.

C’è da dire che la maggior parte dei film di Saw durano circa un’ora e mezza, con il più lungo fino ad ora, Saw 3, capace di durare un’ora e quarantotto minuti, quindi non c’è bisogno che il nuovo prodotto del franchise sia eccessivamente lungo per poter fregiarsi del primato.

Quindi Greutert ha continuato: “Sapete, per quanto questo trailer faccia vedere molto, la cosa che mi lascia davvero senza parole è quanto poco mostri del film allo stesso tempo, quindi, credo che chiunque pensi di aver già visto questo film si sbagli di grosso”.

Non vediamo l’ora di poter vedere Tobin Bell di nuovo all’opera con il suo personaggio e, nel frattempo, vi lasciamo alla foto che mostra il ritorno del pupazzo Billy in Saw X.