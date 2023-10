Saw X, 5 curiosità che forse non conoscete in attesa dell'uscita al cinema

Se avete già visto tutti i film della saga di Saw in streaming e cercate altri modi per ingannare l'attesa in vista dell'uscita del decimo capitolo, intitolato ufficialmente Saw X, in questo articolo ve ne propiniamo cinque.

Nell'elenco qui sotto, infatti, troverete 5 curiosità da scoprire su Saw X prima di andare al cinema:

La trama : Saw X è ambientato subito dopo il capitolo originale, e ne è essenzialmente un sequel i cui eventi anticipano quelli raccontati in Saw 2. Nella storia, Jigsaw si reca in Messico sulle tracce di una miracolosa cura sperimentale contro il cancro, solo per scoprire però che chi gliel'ha promessa in realtà è un truffatore patentato. Il celebre serial killer non la prenderà molto bene...

: Saw X è ambientato subito dopo il capitolo originale, e ne è essenzialmente un sequel i cui eventi anticipano quelli raccontati in Saw 2. Nella storia, Jigsaw si reca in Messico sulle tracce di una miracolosa cura sperimentale contro il cancro, solo per scoprire però che chi gliel'ha promessa in realtà è un truffatore patentato. Il celebre serial killer non la prenderà molto bene... Rumori molesti : come raccontato dal montatore del film, che ha lavorato nel proprio appartamento alla versione finale del titolo, una notte i vicini di casa hanno chiamato la polizia perché spaventati dalle urla che rimbombavano nell'edificio.

: come raccontato dal montatore del film, che ha lavorato nel proprio appartamento alla versione finale del titolo, una notte i vicini di casa hanno chiamato la polizia perché spaventati dalle urla che rimbombavano nell'edificio. Punteggi al top : Saw X non è soltanto il film con i voti più alti dell'intera saga cinematografica di Saw, ma anche l'unico episodio promosso all'unanimità dalla critica e il solo in grado di ottenere una 'certificazione fresca' sul noto sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

: Saw X non è soltanto il film con i voti più alti dell'intera saga cinematografica di Saw, ma anche l'unico episodio promosso all'unanimità dalla critica e il solo in grado di ottenere una 'certificazione fresca' sul noto sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Addio alle indagini : Saw X è anche il primo film della saga che non includerà una trama legata alle indagini della polizia, dato che il protagonista assoluto sarà Jigsaw e la sua crudele giustizia contro i truffatori della cura miracolosa contro il cancro. Il film sarà anche il primo capitolo della saga ad avere John Kramer come protagonista.

: Saw X è anche il primo film della saga che non includerà una trama legata alle indagini della polizia, dato che il protagonista assoluto sarà Jigsaw e la sua crudele giustizia contro i truffatori della cura miracolosa contro il cancro. Il film sarà anche il primo capitolo della saga ad avere John Kramer come protagonista. Saw 10, Tobin Bell 9: Saw X rappresenta la nona apparizione di Tobin Bell nei panni di John Kramer, alias Jigsaw. L'unico film della saga in cui l'attore è stato assente è il precedente episodio Spiral - L'eredità di Saw, uscito nel 2021. Tuttavia, in quel film era presente una sua fotografia.

Saw X arriverà al cinema in Italia dal 25 ottobre, distribuito da Eagle Pictures. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Saw 10.