I Saw the TV Glow, l'inquietante trailer del nuovo acclamato horror di A24

Vi è mai capitato di desiderare di vivere nella vostra serie preferita? è quello che vorrebbero anche i protagonisti di I Saw the TV Glow, il nuovo horror di A24. Peccato però che quando il sogno si realizzi, la realtà sia ben più inquietante.

Il primo trailer di I Saw the TV Glow ci racconta una storia d'amicizia nei nostalgici anni '90, nata grazie a una particolarissima serie TV che però, un giorno, inspiegabilmente viene cancellata. Oltre la tristezza per la chiusura dello show, però, la realtà di Owen (Justice Smith) e Maddy (Brigette Lundy-Paine) inizia pian piano a cambiare assumendo i toni psichedelici proprio della serie paranormale The Pink Opaque, che hanno sempre amato e lì sarà l'inizio della fine. Ma la realtà è davvero cambiata o Owen e Maddy sono stati così ossessionati da quello show da scivolare pian piano nella follia?

Il nuovo horror adolescenziale, scritto e diretto da Jane Schoenbrun, tocca anche tematiche queer in un lungo viaggio verso l'identificazione di sé firmato da A24 che con gli horror ha sempre dimostrato di saperci fare (sapevate che A24 realizzerà un film sulle Backrooms?). Dopo essersi immerso nelle atmosfere oniriche di I Saw the TV Glow, Justice Smith sarà il protagonista di The American Society of Magical Negroes, commedia satirica già oggetto di numerose controversie online. Nel cast anche Helena Howard, Danielle Deadwyler, Amber Benson, Ian Foreman, Michael Maronna, Conner O'Malley e Emma Portner.

I Saw the TV Glow arriverà al cinema il prossimo 3 maggio.