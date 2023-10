Saw, quando esce il prossimo film della saga?

Sono quasi 20 anni che Saw ci fa compagnia a suon di macabri puzzle da risolvere, mutilazioni e sangue sparso nei modi più fantasiosi: il decimo capitolo del franchise (spin-off incluso) attualmente in sala è la dimostrazione di un amore ancora vivo per una saga che, al netto di un po' di alti e bassi, potrebbe avere ancora qualcosa da dire.

L'uscita del film di Kevin Greutert non è infatti solo un'occasione per tirare le somme dell'intera saga di Saw, ma anche uno spunto per riflettere sul futuro del franchise: ci sarà, insomma, un undicesimo film della saga ideata da James Wan o siamo ormai ai saluti conclusivi di una serie che secondo alcuni ha dato ciò che poteva?

I sostenitori di quest'ultima scuola di pensiero sono destinati a restare delusi: i lavori sull'undicesimo film di Saw sono infatti già partiti e, nonostante non si sappia praticamente ancora nulla su ciò che vedremo in futuro, la sua uscita sembra quindi cosa praticamente certa. Lo stesso non si può ancora dire, naturalmente, per quanto riguarda la data d'uscita: stando ai tempi che dovrebbero essere necessari, però, è molto probabile che il film veda la luce tra il 2025 e il 2026. E voi, pensate che ce ne sia davvero bisogno? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Saw X.