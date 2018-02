Saw - Legacy: presente un indizio che rimanda a un possibile nono film

Qualche settimana fa, Bloody Disgusting aveva riportato la news che Lionsgate e Twisted Pictures erano già al lavoro su un nono capitolo della saga di

Adesso, nel corso di una recente intervista concessa a Screen Rant, i registi dell’ultimo capitolo uscito in sala, Saw – Legacy, ovvero i fratelli Spierig, hanno dichiarato che all’interno del loro film ci sono già le fondamenta di quella che potrebbe essere la storia del prossimo potenziale film.

“C’erano un sacco di discorsi su quello che potevamo o non potevamo inserire in Saw – Legacy ed elementi che probabilmente sarebbero potuti finire in un prossimo film. Cose che avevano a che fare con i personaggi e idee che potenzialmente potevano coprire anche altri due film. Il tuo obiettivo è che fare in modo che il tuo film risulti un’esperienza per il pubblico, soddisfacente in termini narrativi e devi fare in modo che sia conclusivo. Ma allo stesso tempo ci sono alcune domande circa i personaggi e il loro arco narrativo che non abbiamo spiegato. Di certo ne abbiamo parlato ai produttori, agli sceneggiatori e perfino agli attori – sul dove la storia potesse dirigersi potenzialmente. Diventa tutto una questione di: il pubblico vuole realmente di più? Sono pronti a seguire questi personaggi? I personaggi che sopravvivono e perfino quelli che non ce la fanno possono benissimo finire in un prossimo film. C’è sempre spazio per flashback e quindi chi lo sa?”.

I due Spierig, che saranno tra poco nelle nostre sale con La vedova Winchester, hanno poi confermato che non saranno coinvolti in un possibile nono film.