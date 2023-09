Saw, il franchise eterno: confermati nuovi sequel per Jigsaw?

A distanza di sei anni dall'uscita dell'ultimo film del franchise, Jigsaw è pronto a tornare con il decimo capitolo della saga Saw X, prequel di Saw III - L'enigma senza fine, che riporta al centro della trama il personaggio di John Kramer, non più relegato a flashback. Il ritorno di Jigsaw inoltre potrebbe non essere l'ultimo.

Interpellati da Comicbook, i produttori Mark Burg e Oren Koules hanno ammesso di avere altri piani per Saw:"Siamo un po' superstiziosi. Tendiamo a non proiettarci troppo avanti. Il film uscirà tra pochi giorni. Per quanto ci riguarda, abbiamo idee per il prossimo, non le abbiamo messe nero su bianco. Ma questa è la sua storia, volevamo davvero che fosse la storia di John Kramer e raccontasse una storia di John Kramer. Quindi, per i primi 30 minuti del film lui è John Kramer, non c'è alcun accenno a Jigsaw".

John Kramer/Jigsaw è morto nel terzo film della saga, ma è rimasto comunque una parte importante della storia anche nei capitoli successivi, apparendo in flashback estesi e intricati per aggiungere contesto alla storia, ma è da un po' che manca dal presente della narrazione. Il ruolo di Tobin Bell in Saw X sarà molto più centrale.



In Saw X, John è malato e disperato si reca in Messico per una rischiosa procedura medica sperimentale come cura miracolosa per il cancro ma scopre che l'intera operazione è soltanto una truffa per frodare i più deboli. Con un nuovo scopo, il famigerato serial killer torna in azione con trappole subdole, squilibrate e ingegnose.



Non perdetevi il nuovo teaser trailer de Saw X, il nuovo capitolo cinematografico della saga cinematografica con Tobin Bell.