Saw - L'Enigmista, a chi sono ispirati Jigsaw e Zep? Tutto sul film di James Wan

Saw - L'Enigmista non fa parte di quell'infinito filone di horror ispirati a storie (più o meno) vere... E per fortuna, oseremmo dire! Ciò non vuol dire, comunque, che il mondo reale non abbia offerto delle valide ispirazioni a James Wan e Leigh Whannell per tratteggiare personaggi inquietanti come Jigsaw o Zep.

La figura del serial killer malato terminale di cancro al cervello, ad esempio, nacque nella mente di Whannell durante alcuni esami a cui l'attore e sceneggiatore si sottopose in seguito ad alcuni episodi di emicrania: "Invece di un dottore che ti dica: 'Ti resta un anno da vivere, sfruttalo al meglio', questo tizio avrebbe dovuto mettere la gente in una certa situazione e dire: 'Ti restano dieci minuti da vivere. Come passerai questi dieci minuti? Riuscirai ad uscirne?'" furono le parole con cui Whannell parlò del personaggio immaginato durante una risonanza magnetica.

La storia a cui è ispirato Zep, invece, è decisamente più grottesca: James Wan ricordava infatti di aver sentito parlare di alcuni strani personaggi arrestati per essersi introdotti nottetempo in abitazioni private per... Solleticare i piedi ai padroni di casa addormentati! Uno di questi, in particolare, sostenne una volta arrestato di aver ricevuto via posta un pezzo di un puzzle con delle istruzioni che lo invitavano a compiere quel singolare reato.

Da un controllo in ospedale e da uno strano fatto di cronaca, dunque, nacque una delle saghe horror più fortunate dei nostri tempi, nonostante gli innegabili alti e bassi. E voi, eravate a conoscenza delle origini di Jigsaw e Zep? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su Saw - L'Enigmista.