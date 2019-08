Saw: completate le riprese per il reboot della saga con Chris Rock e Samuel Jackson

Il regista Darren Bousman è appena apparso su Twitter per annunciare in via ufficiale la fine delle riprese di Saw, teoricamente nono film del franchise ma ufficiosamente descritto come reboot.

Questa nuova iterazione della serie ha la particolarità di essere stata concepita dal comico Chris Rock, che si è ritagliato anche il ruolo da protagonista insieme a Samuel L. Jackson, che invece interpreterà suo padre.

Si tratta di un progetto nel quale la casa di produzione Lionsgate ha evidentemente molta fiducia e ripone aspettative altrettanto alte, al punto da averne anticipato la pubblicazione di ben cinque mesi: originariamente previsto per il 23 ottobre 2020, il film ora uscirà a maggio dello stesso anno. Ecco dunque che il completamento delle riprese annunciato oggi è perfettamente in linea con i piani dello studio.

Il nono film del franchise vedrà Chris Rock nei panni di un detective che sta indagando su una serie di crimini raccapriccianti. Nel cast del film anche Max Minghella (The Handmaid's Tale) nel ruolo del partner del detective protagonista e Marisol Nichols (Riverdale), che invece interpreterà il capitano della polizia del distretto. Il regista Darren Bousman ha già diretto Saw 2, Saw 3 e Saw 4.

