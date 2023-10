Saw, come vedere in streaming tutti i film della saga aspettando Saw X

Quando una saga inizia ad avere un numero corposo di capitoli non è facile riuscire a recuperarli in streaming, ma oggi proviamo a farvi una piccola guida per quanto riguarda Saw in attesa del nuovo capitolo Saw X.

Come spesso accade in queste situazioni i film della saga di Saw sono un po' sparpagliati per i servizi streaming in Italia. Vediamo allora dove poter recuperare cosa, così avete una piccola guida che è ovviamente sensibile ai cambiamenti di catalogo delle varie piattaforme.

Cominciamo con Amazon Prime Video perché è qui che potrete trovare la maggior parte dei film della saga di Saw. In abbonamento infatti ci sono Saw - L'enigmista, Saw V e Saw VI. Aggiungendo l'abbonamento a MGM+ (o con il periodo di uso gratuito di 14 giorni) ci sono poi Saw II - La soluzione dell'enigma, Saw III - L'enigma senza fine e Saw IV. Mentre invece Saw Legacy è acquistabile o noleggiabile, così come Spiral - L'eredità di Saw.

Su Infinity Plus si possono invece trovare i primi quattro capitoli (quindi da Saw a Saw IV).

Invece se siete abbonati a Netflix potete vedere Spiral - L'eredità di Saw, spin-off della saga del 2021.

Come vi dicevamo ricordate sempre che i cataloghi delle piattaforme possono cambiare, soprattutto non essendo la saga di Saw esclusiva di Prime Video, Netflix o altri servizi streaming disponibili in Italia.

Intanto già che ci siamo ecco quando è ambientato Saw X così avete tutto chiaro se volete ripassare: andrete a vedere il film al cinema? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al futuro della saga dopo Saw X.