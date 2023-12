Saw, come evolverà la saga horror in futuro? Lo svelano i produttori

Dopo l’uscita di Saw X, i produttori della saga horror sembrano avere già le idee chiare per il futuro del franchise e hanno anticipato alcuni spunti da cui ripartire per l’undicesimo capitolo e più in generale per quello che potrebbe essere il percorso della saga in termini di timeline e di spin off che si aggiungeranno alla storia principale.

Dopo aver riportato il fatto che gli sceneggiatori di Saw X non torneranno per Saw 11, torniamo a parlare della saga creata da James Wan per condividere le parole di Oren Koules, produttore della serie di film che, parlando a SFX magazine, ha rivelato alcuni dettagli interessanti sul prossimo capitolo: “Cecilia è ancora viva, e Tobin e Shawnee sono ancora in un paese straniero. Quindi, secondo me, quello sarebbe il luogo naturale in cui ambientare almeno il prossimo episodio”.

Viste le parole di Koules, appare probabile che Saw 11 sarà un sequel diretto di Saw X, il quale si inserisce, a livello temporale, tra il primo e il secondo film.

Altre questioni fondamentali da dirimere sono quelle relative al ritorno del protagonista della saga, Tobin Bell, e alla possibilità di vedere un sequel di Spiral, lo spin off del 2021.

Mark Burg, altro produttore dei film, ha fatto capire che Saw 11 non avrà questo ruolo anche nel caso della paventata assenza di Bell, spiegando: “Forse un giorno faremo un sequel di Spiral. Chris Rock vorrebbe farne uno, ma il nostro focus, anche grazie al successo di Saw X, è su Saw 11”.

In attesa di scoprire qualcosa di più sul prossimo film della saga, vi lasciamo alla data d’uscita ufficiale di Saw 11.