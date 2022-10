Saw: nel nuovo capitolo della saga tornerà la leggenda dell'horror Tobin Bell!

A qualche mese dall'annuncio dell'arrivo di un nuovo film della saga di Saw nel 2023, è stato confermato che il prossimo episodio del franchise horror includerà anche il ritorno di Tobin Bell, leggendario interprete del serial killer Jigsaw.

I dettagli della trama del film rimangono ancora nascosti e non è chiaro come esattamente John Kramer rientrerà nell universo di Saw, ma sappiamo che il prossimo episodio entrerà in produzione alla fine di questo mese per rispettare l'uscita prevista per il prossimo anno, più precisamente il 27 ottobre 2023.

Un altro veterano del franchise di Saw, il regista Kevin Greuter, è stato scelto per dirigere il film: Greuter ha montato i primi cinque film, oltre a Jigsaw, e ha diretto Saw VI e Saw: The Final Chapter, che alla fine si è rivelato essere molto meno 'final' di quanto promesso dal suo titolo. Sebbene il personaggio di Tobin Bell sia morto dagli eventi di Saw III, l'originale Jigsaw killer ha continuato a perseguitare la serie in un modo o nell'altro, sia tramite complotti postumi sia attraverso 'lo spirito' di assassini imitatori. Dopo nove capitoli, il ritorno di Tobin Bell coinciderà con il decimo episodio di Saw, un vero e proprio traguardo per il longevo franchise.

Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti, e fateci sapere che cosa ne pensate nelle sezione dei commenti che trovate qui sotto.