Saw, annunciato un nuovo film del franchise horror per il 2023: Kevin Greutert alla regia!

Continua ad evolversi la saga di Saw, il franchise horror che ha conquistato il pubblico cinematografico sin dal suo debutto nel 2004, e ora è tempo di un ulteriore capitolo: nel 2023 arriverà un nuovo film diretto da Kevin Greutert.

Volete giocare (di nuovo)?

Preparatevi a Saw 10, allora.

Continua ad espandersi il celebre franchise horror con un nuovo capitolo cinematografico, questa volta per la regia di un veterano della saga, Kevin Greutert, che in passato abbiamo visto al timone di Saw VI (qui potete leggere la nostra recensione di Saw VI) e Saw: The Final Chapter.

"Abbiamo ascoltato ciò che ci hanno chiesto i fan, e stiamo lavorando sodo per pianificare un film che i fan di Saw e in generale del genere horror potranno amare" hanno dichiarato i produttori del franchise Mark Burg e Oren Koules "E tra le cose da fare per far sì che ciò accada è dare le redini del progetto a Kevin Greutert, il regista di Saw VI, che è ancora uno dei capitoli preferiti dai fan della serie".

"Presto vi riveleremo" promettono in conclusione.

In effetti, da quanto riportato anche da Variety, non si sa ancora nulla su questo decimo film della saga di Saw, se non che debutterà nelle sale il 27 ottobre 2023, e che "catturerà i cuori dei fan (e altre parti del corpo) con delle inedite e ingegnose trappole e dei nuovi misteri da risolvere".