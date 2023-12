Saw 11 è ufficiale: annunciata la data d'uscita del nuovo capitolo della saga horror

Dopo il successo di Saw 10, arrivato sia dal box office che, per la prima volta, dai voti della critica, Lionsgate ha annunciato ufficialmente Saw 11, nuovo capitolo della longeva saga cinematografica horror.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo e pubblicato sulla pagina ufficiale di Lionsgate e della saga creata da James Wan, Saw XI uscirà il 27 settembre 2024: al momento della stesura di questo articolo non sono stati rivelati altri dettagli sulla nuova puntata, e non è dato sapere se il film sarà un sequel di Saw 10 (ambientato nel passato del franchise e non ai giorni nostri) oppure se sarà una storia originale ambientata dopo la morte del serial killer John 'Jigsaw' Kramer.

L'ultimo capitolo uscito finora, Saw X, a sorpresa è stato un vero successo di critica, ed è diventato il primo film della serie a conquistare Rotten Tomatoes ottenendo una valutazione positiva. Inoltre, è stato anche un successo a livello commerciale, guadagnando più di 107,6 milioni di dollari a livello globale con un budget di appena 13 milioni di dollari. Il veterano della saga Kevin Greutert ha diretto il film, con un occhio più 'empatico' verso l'antagonista Jigsaw (Tobin Bell). “Ci sono così tante direzioni in cui potremmo andare, ma non volevo fare annunci col finale di questo film. La mia intenzione era realizzare una sorta di saluto finale per il personaggio di Jigsaw, ma mai dire mai".

