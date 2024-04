Saw 11 è stato rinviato: scoprite il nuovo calendario uscite di Lionsgate

A quanto pare Il corvo 2024 non è l'unico film rinviato da Lionsgate, dato che a poche ore dal panel del CinemaCon la casa di produzione e distribuzione ha stravolto il proprio calendario uscire.

Come vi avevamo già comunicato, infatti, l'uscita de Il Corvo è prevista per il 23 agosto, con due mesi di ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 7 giugno, cosa che metterà il reboot di Rupert Sanders con Bill Skarsgard in competizione al box office con il thriller di Amazon MGM Studios Blink Twice e il film di Sony Pictures The Fucina. Per quanto riguarda Saw XI, il film è stato rinviato al 26 settembre 2025, praticamente un anno rispetto alla sua uscita originale prevista per il 27 settembre 2024: l'idea, chiaramente, è quella di dare più respiro al successo dell'acclamato Saw X, uscito nei cinema lo scorso settembre.

Nel frattempo Never Let Go, il film psicologico di Alexandre Aja con Halle Berry, Percy Daggs e Anthony B. Jenkins, uscirà al posto di Saw XI, il 27 settembre 2024. Precedentemente senza data, il film racconta la storia di una madre e dei suoi figli gemelli, che devono rimanere fisicamente legati per sopravvivere ad una forza malvagia. Infine, The Best Christmas Pageant Ever verrà lanciato l’8 novembre 2024, spostandosi di una settimana rispetto alla data precedente per avere più tempo nei cinema durante il periodo delle festività.

Da notare che questa mossa lascerà più spazio a Red One, commedia natalizia di Amazon MGU con Dwayne Johnson e Chris Evans, che invece uscirà il 15 novembre.

