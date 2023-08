Saw 10 sarà vietato ai minori? La classificazione per violenza non sorprende nessuno

Saw X sarà il film più lungo di tutta la saga. Il nuovo capitolo della serie horror sarà ufficialmente vietato ai minori di 18 anni.

Il ritorno dell’enigmista è stato classificato 18+ a causa di “Sequenze di violenza cruenta e torture, linguaggio scurrile e uso di droghe.”. Il film sarà ambientato tra il primo e il secondo capitolo della saga, un ritorno al passato per Saw.

La trama del film seguirà un John Kramer (Interpretato nuovamente da Tobin Bell) malato e disperato che si recherà in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro - solo per scoprire che l'intera operazione è una truffa per frodare i più vulnerabili.

Il cast di Saw X comprenderà Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa, Synnøve Macody Lund, Steven Brand e Michael Beach. Uscirà nelle sale italiane il 25 Ottobre 2023.

La serie di Saw ha sempre riscosso un enorme successo a livello di botteghino. Complessivamente i film della serie hanno superato il miliardo di euro in entrata, con il pubblico che l’ha definita come una delle migliori in campo horror/splatter.

È stato pubblicato anche il primo trailer di Saw X, e voi siete impazienti di rivedere l’enigmista all’opera? Fatecelo sapere nei commenti.