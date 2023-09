Saw 10, i vicini di casa del montatore hanno chiamato la polizia a forza di sentire urlare

Stando alle prime recensioni e al punteggio Rotten Tomatoes Saw 10 è il capitolo più apprezzato del franchise, ma i vicini di casa del montatore potrebbero non essere molto d'accordo.

Stando a quanto raccontato dal regista Kevin Greutert durante una nuova intervista concessa ad NME, per colpa di Saw X il primo assistente al montaggio Steve Forn si è visto la polizia irrompere in casa un pomeriggio che stava tranquillamente lavorando nel suo ufficio domestico a North Hollywood: questo perché, mentre era impegnato a montare alcune scene piene di violenza e urla disperate, i vicini di casa si sono spaventati e hanno chiamato il 911: "Il volume era troppo alto e a un certo punto ha sentito bussare alla porta", ha detto Greutert. "Abbiamo il video della telecamera del campanello a dimostrarlo! La polizia si avvicina, Steve risponde alla porta, e gli agenti che dicono: 'I vicini hanno chiamato e detto che dalle urla sembra che qualcuno sia stato torturato a morte qui.'"

L'aneddoto, che non assomiglia per niente ad una di quelle tipiche storie hollywoodiane montate ad arte per far parlare di un film in uscita e accrescerne il mito, è certamente utile ad anticipare le atmosfere che i fan incontreranno in Saw 10: a questo proposito, cliccate sul link evidenziato per accedere alla nuova video anteprima di Saw 10 e scoprire la micidiale nuova macchina di tortura concepita da Jigsaw.

Saw 10 arriverà in Italia dal 25 ottobre prossimo.