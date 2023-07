Saw 10, il primo trailer con Jigsaw è online e vi farà venire gli incubi

A pochi giorni dalla pubblicazione della prima foto di Saw 10, che aveva anticipato il ritorno dell'inquietante Billy il pupazzo, il marketing Lionsgate entra nel vivo grazie all'arrivo online del primo trailer ufficiale del decimo episodio della saga horror creata da James Wan.

Il filmato pubblicitario, pubblicato in queste ore, mostra il ritorno di Tobin Bell nei panni del temibile Jigsaw John Kramer: l'assassino si reca in Messico per una procedura medica rischiosa e sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro terminale, ma presto scopre che l'intera operazione è una truffa. "Di tutti gli uomini da poter imbrogliare, hai scelto proprio John Kramer?" dice una voce all'inizio del video. Da qui, potete immaginare che piega prenderanno gli eventi...

Ricordiamo che il nuovo film targato Lionsgate e Twisted Pictures è ambientato tra gli eventi di Saw e Saw II, i film originali del franchise, e vede alla regia Kevin Greutert, che in precedenza aveva già diretto Saw VI e Saw 3D. Bell, invece, torna ad interpretare il suo personaggio iconico dopo averlo portato sullo schermo in Saw del 2004 e averne raccontato la morte in Saw III. Fanno parte del cast anche Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach, Renata Vaca, Paulette Hernandez e Octavio Hinojosa.

Saw X uscirà nei cinema il 29 settembre negli Stati Uniti. Per altri contenuti guardate il poster ufficiale di Saw 10.