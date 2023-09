Saw 10, questa tortura ispirata al medioevo ha reso tutti nervosi sul set

Nell'universo splatter, la saga di Saw ha saputo prendersi un posto di riguardo tra torture e giochi macabri. Lo stesso protagonista della saga, Jigsaw è tra i villain più atipici del genere horror malgrado ci siano buone probabilità che in Saw 10 Tobin Bell ricopra un ruolo molto più centrale.

Ma oltre l'iconico Enigmista, la saga di Saw è popolare per le più fantasiose macchine di tortura da cui i personaggi devono liberarsi entro un determinato tempo, dimostrando così il proprio attaccamento alla vita. Dietro il design e il funzionamento di queste trappole, però, c'è un immenso lavoro che rende nervoso, per ogni capitolo di Saw, il regista Kevin Greutert.

"Ho molti libri sugli strumenti di tortura medievali, a volte ci limitiamo a sfogliarli e a scambiarci idee a vicenda - ha detto Greutert a SFX - Alcune trappole si sono evolute molto rispetto all'idea originale. Poi devi pensare a come realizzarle effettivamente. Ero molto nervoso per alcune delle cose che abbiamo fatto". Ma non solo: le trappole mortali dei film di Saw, spesso, necessitano di diversi test tanto da costringere la produzione a dividere le riprese.

Il duro lavoro dietro ogni macchina del dolore è stato molto apprezzato dai fan che amano la saga anche per l'eccessivo realismo delle scene: quanti strumenti di tortura avete già individuato nel trailer di Saw X?