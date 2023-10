Saw 10 fa la storia della saga: i voti più alti di sempre, CF su Rotten Tomatoes!

Dopo che le prime reazioni a Saw 10 erano state più che positive, il nuovo capitolo del longevo franchise horror ha certificato le prime impressioni con dei voti ufficiali altissimi, anzi i più alti di sempre per la saga creata da James Wan.

Negli Stati Uniti Saw X è uscito nei cinema solo da pochi giorni (in Italia il pubblico dovrà aspettare il 25 ottobre) ma si sta già rivelando un grande successo sia al botteghino che per la critica. Da questo punto di vista, il film ha stabilito un record per il franchise diventando il capitolo di Saw con i voi più alti della storia della saga: al momento della stesura di questo articolo, Saw X è il film con il punteggio più alto dell'intero franchise, grazie ad una valutazione Certified Fresh su Rotten Tomatoes e un indice di approvazione dell'85%.

Si tratta della prima volta in assoluto che un film di Saw ottiene una valutazione positiva sull'aggregatore di recensioni, per non parlare dell'ambita etichetta Certified Fresh. Inoltre, da segnalare che l'85% di Saw X è superiore anche al voto di tanti horror recenti come Scream VI, The Nun II, Evil Dead Rise, Knock at the Cabin e Nessuno ti salverà. Prima di Saw X, il film con il punteggio più alto della serie era il film originale di James Wan nel 2004, che però aveva un indice di gradimento del 50%.

Qui sotto tutti i voti su RT della saga di Saw:

Saw – 50%

Saw II – 37%

Saw III - 30%

Saw IV – 18%

Saw V – 13%

Saw VI - 39%

Saw 3D – 9%

Jigsaw – 32%

Spiral: From the Book of Saw – 37%

Saw X – 85%

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Saw X.