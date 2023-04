Saw 10, presentato il logo del nuovo capitolo della saga con Tobin Bell

Prosegue l'iter produttivo di Saw 10, il nuovo capitolo della saga thriller/horror con Tobin Bell. Al CinemaCon a Las Vegas è stato mostrato ai fan il primo logo dello film, pubblicato online da Collider. Il film verrà presentato in anteprima il prossimo 27 ottobre, a distanza di due anni dall'uscita nelle sale di Spiral.

Non ci sono molte informazioni sulla trama del film; l'unica certezza è la presenza della star del franchise, Tobin Bell, che tornerà nel ruolo di Jigsaw a distanza di sei anni dall'ultima apparizione.



Al suo fianco Shawnee Smith nei panni di Amanda Young, e altri interpreti confermati come Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach, Renata Vaca, Paulette Hernande, Joshua Okamoto e Octavio Hinojosa.



Kevin Greutert sarà alla regia di Saw 10, dopo aver diretto Saw VI e Saw 3D/The Final Chapter. Josh Stolberg, uno degli autori del film, ha twittato:"Questo capitolo torna davvero alle radici di ciò che rende Saw così speciale per me e per tutti gli altri che amano la saga di John Kramer".



Come ricorderanno i fan della saga in realtà John Kramer, il personaggio di Tobin Bell, è morto nel 2006 in Saw III ma continua ad apparire nei sequel a causa dei numerosi flashback che hanno ricostruito il suo passato.

Scoprite le prime foto dal set di Saw 10, l'ultimo capitolo del franchise in arrivo nel 2023.