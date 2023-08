Saw 10, Lionsgate mette in vendita i 'calzini sporchi di sangue': scelta di cattivo gusto?

Saw 10 si sta preparando a debuttare nei cinema di tutto il mondo nelle prossime settimane, con l'uscita negli Stati Uniti prevista per settembre, ma l'ultima trovata di marketing di Lionsgate sta facendo già discutere.

Dopo aver pubblicato il primo inquietante trailer ufficiale di Saw 10, infatti, la campagna marketing di Lionsgate è entrata nel vivo...anzi, nel morto, con la messa in vendita di una linea di calzini ispirata al film e davvero particolare. Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, la pagina Twitter ufficiale di Saw ha rivelato che molto presto saranno immessi sul mercato alcuni calzini insanguinati denominati SAWX [gioco di parole intraducibile che rievoca il termine 'SOCKS', ovvero calzini, ndr], che su cotone nero replicano una raccapricciante colata di sangue sulle caviglie: perfetti se volete passeggiare tranquillamente lungo la strada senza il timore di essere avvicinati dagli altri passanti, conoscenti e non.

Ricordiamo che Saw 10 sarà il capitolo più lungo della saga, e i suoi eventi avranno luogo circa agli albori della timeline del franchise: il film infatti segue John Kramer alias Jigsaw in un disperato viaggio verso il Messico alla ricerca di una cura per il cancro dopo gli eventi di Saw 1 ma prima di quelli di Saw 2, usciti rispettivamente nel 2004 e nel 2005. In Messico, John si sottopone ad una procedura medica rischiosa e sperimentale nella speranza di un miracolo che possa salvargli la vita, solo per scoprire che l'intera operazione è in realtà una truffa per spillare soldi alle persone più vulnerabili. Potete immaginare quale destino riserverà il sadico serial killer a questi truffatori senza scrupoli.

Saw 10 uscirà in Italia dal 23 ottobre.