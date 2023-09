Saw 10, l'importanza di chiamarsi Jigsaw: che ruolo avrà Tobin Bell?

John Kramer/Jigsaw è sempre stato un villain differente rispetto ad altri grandi personaggi horror come Freddy Krueger o Michael Myers. Jigsaw non ha mai catturato il centro della scena ma il decimo capitolo della saga cinematografica Saw potrebbe cambiare le carte in tavola, come ha anticipato il regista Kevin Greutert.

Intervistato da Empire, Greutert ha dichiarato che Tobin Bell sarà il fulcro della trama:"Kramer sarà al centro della storia... Hanno provato a realizzare l'ultimo Saw senza Tobin [Bell] e per me è stata una mossa piuttosto coraggiosa".



Kevin Greutert ha già diretto sia Saw IV che Saw 3D, ma il nuovo film in realtà sarà una sorta di prequel tra gli eventi accaduti in Saw e Saw II. John Kramer andrà in Messico e si ritroverà alla ricerca della propria vendetta. Si recherà all'estero per prendere parte ad un processo sperimentale nel tentativo di sconfiggere la malattia che lo affligge. Tuttavia, scoprirà che l'intera operazione è una truffa e nel tentativo di scovare i responsabili li costringerà ad alcuni dei suoi terribili giochi.



Saw 10 sarà più realistico ed emozionante:"Torna ad un livello più realistico. Forse non la semplicità del primo ma si avvicina. Più il pubblico riesce ad avere la sensazione che un ingegnere intelligente, qual è Kramer, potrebbe capire cosa fare con queste parti e farle funzionare, meglio è... È un viaggio emotivo che prosegue John Kramer e meno mattatoio vissuto dal punto di vista delle vittime" spiega Greutert.



I fan si chiedono se Saw 10 sarà vietato ai minori; il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 26 ottobre.