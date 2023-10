Saw 10: quale futuro per la saga dopo il primo film acclamato dalla critica?

Kevin Greutert è un habitué del franchise di Saw, al quale ha lavorato sin dall'inizio della saga, nelle vesti più disparate. Da montatore a produttore esecutivo e ora regista per il decimo capitolo, Saw X, sequel diretto del primo film. Un sequel che ha ottenuto grande successo e che Greutert ha spiegato in una dichiarazione.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sul film con Tobin Bell. Saw X ha fatto la storia su Rotten Tomatoes con i voti più alti di sempre.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Greutert ha raccontato:"Abbiamo corso un rischio dando corpo al personaggio di John Kramer. È contrario alla saggezza di Lo squalo e Alien, secondo cui meno vedi il mostro, meglio è. Se questo film aveva una possibilità era quella di approfondire il personaggio di John Kramer".



Oltre alle ottime recensioni su Rotten Tomatoes, Saw X ha aperto al cinema con 18,3 milioni di dollari a fronte di un budget da 13 milioni, quindi la performance al box-office certifica un interesse ancora molto forte per il franchise. Al termine del film, Kramer e la sua apprendista Amanda Young (Shawnee Smith) prendono un bambino di nome Carlos (Jorge Briseño) sotto la loro ala protettrice. Il personaggio di Carlos permette un ulteriore sbocco per la trama della saga, che potrebbe proseguire oltre il decimo film:"Ci sono così tante direzioni nelle quali potremmo andare, ma per me non ce n'è una ovvia che esce da questo film. Volevo davvero che sembrasse una sorta di saluto finale per il personaggio di Jigsaw ma mai dire mai" ha spiegato Greutert.



Scoprite dove si posizione nella timeline della saga Saw X, ultimo capitolo di uno dei franchise più amati del cinema thriller/horror degli ultimi decenni.