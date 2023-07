Saw 10, la nuova foto mostra il ritorno dell'inquietante Billy il pupazzo

Jigsaw è tornato e vuole giocare ancora. La nuova foto ufficiale di Saw 10 non lascia spazio a dubbi per il ritorno del franchise che ripropone una delle sue figure iconiche, sinonimo di terrore: Billy il pupazzo, portatore di macabre e sanguinolente istruzioni.

Il riavvio della saga di Saw sarà segnato dal decimo capitolo dove Tobin Bell riprenderà il ruolo di John Kramer e Shawnee Smith sarà ancora una volta Amanda Young, la fedelissima di Jigsaw. La nuova foto ufficiale, dunque, ci ricorda che Saw non è Saw senza Billy il pupazzo che appare sul profilo ufficiale Twitter del franchise in sella al suo iconico triciclo con al collo una cassetta che recita la scritta: "Vuoi giocare?".

Il decimo capitolo di Saw, che sarà protagonista di un altro scontro al box office in pieno stile Barbienheimer, avrà come fulcro, a differenza degli altri film, la vendetta e sarà un prequel del primo film. Kramer, infatti, si reca in Messico per testare una nuova cura contro il cancro ma si trova davanti solo dei truffatori: Jigsaw saprà punirli a dovere in una roulette russa ricca di sangue che racconta le origini dell'enigmista. Saw 10, che sarà diretto da Kevin Greutert, arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 29 settembre regalando a tutti i fan della sagra horror un autunno davvero da brivido!

In attesa di scoprire quali torture si inventerà Jigsaw stavolta, avete già visto il nuovo logo di Saw 10?