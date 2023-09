Saw 10, l'esilarante teaser che prende in giro un famoso spot di Nicole Kidman

Nell'ultimo video promozionale di Saw 10, Billy e Jigsaw prendono di mira Nicole Kidman, con un'esilarante parodia dello spot AMC con protagonista la star di Eyes Wide Shut. L'attrice ha recitato nel famoso video commerciale e la produzione di Saw 10 non ci ha pensato due volte e ha deciso di realizzarne una versione alternativa.

Nello spot Billy il burattino circola con il suo iconico triciclo verso Lionsgate (società che produce il film). Mentre si dirige verso il cinema, Billy ripercorre tutti i passaggi iconici del franchise. Le urla, le suppliche, le richieste di pietà senza risposta dei personaggi e persino l'auto amputazione. Inoltre, per i fan di Saw sono presenti diversi easter egg, come quello in cui Billy percorre un lungo corridoio pieno delle trappole maggiormente note della saga.



Dopo il teaser di Saw 10 ecco uno spot parodistico davvero esilarante, che riprende uno degli spot più noti con un'attrice dal successo planetario come Nicole Kidman e lo sfrutta per aumentare l'attesa per il decimo capitolo della saga e la longeva passione per il franchise con protagonista Tobin Bell.



La trama del film mostrerà Jigsaw in viaggio verso il Messico: per quale motivo il protagonista decide di spostarsi all'estero?

Un ruolo centrale nella trama, rispetto all'ultimo film, sarà proprio quello di Jigsaw e del suo interprete, Tobin Bell, come annunciato dal regista Kevin Greutert.