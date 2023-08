Saw 10, cosa va a fare Jigsaw in Messico? Nuovi dettagli sul film

In una recente intervista, il regista Kevin Greutert, il produttore Oren Koules e il direttore della fotografia Nick Matthews hanno parlato di Saw X, il decimo capitolo del franchise (in arrivo il 25 ottobre 2023(; in particolare, le loro parole svelano le motivazioni che spingono il protagonista a viaggiare lungo il Messico.

"John è il protagonista della pellicola" ha dichiarato Koules. "È un uomo malato, che cerca di prolungare la propria esistenza". Afflitto dal cancro, John Kramer/Jigsaw (interpretato da Tobin Bell) si affida a una cura sperimentale nel tentativo di allungare la propria esistenza... ma il barlume si speranza si rivela essere una clamorosa truffa, con tutta la violenta, macabra discesa negli inferi che ne deriva.

L'ottima premessa è avvalorata dalla decisione di ambientare il film in Messico, vera e propria novità all'interno della saga. "Vi è una tale mitologia" ha aggiunto Greutert, "la città è così sorprendente e non potremmo mai parlarne abbastanza. Proprio per questo, riscontriamo un'inquietudine soffusa, perfetta per la nostra storia... È la prima volta che specifichiamo dove si svolgono gli eventi". Tra tutte queste novità, però, non mancheranno i ritorni alle origini: Tobin Bell figurerà in Saw X!

Infine, Matthews ha commentato l'iconicità del numero dieci. "Penso che, per me e Kevin, sia davvero importante omaggiare i primi film", col conseguente desiderio di raggiungere "una certa eleganza mista a bellezza. Amo il rapporto tra arte e brutalità, perciò cerco di mantenerlo in ogni cosa che faccio".

Non ci resta che attendere qualche mese per assistere al nuovo capitolo. Piuttosto, sapevate che Saw X sarà il film più lungo della saga?