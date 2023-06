SaveTheWinchesters non serve a nulla: cancellato lo spin-off di Supernatural

Nonostante il sostegno a The Winchesters di Jeffrey Dean Morgan, lo spin-off di Supernatural è stato ufficialmente cancellato. Così dichiara Deadline Hollywood al riguardo: "tutte le strade possibili sono state esaurite e la ricerca di una nuova piattaforma è giunta al termine".

Eppure, il produttore esecutivo Daneel Ackles era molto ottimista sul proseguimento della serie. "Il pubblico è entusiasta" aveva dichiarato. "Adoro il nostro fandom. Adoro come riescano ad appassionarsi a questo mondo, universo narrativo e insieme di personaggi fino a combattere per la sopravvivenza dello show. Tutto ciò la dice lunga: spero che chi è al potere sia disposto ad ascoltarli e a esaudire le loro richieste".

Postulava addirittura un piano di cinque stagioni, cosparso di elementi entusiasmanti tanto per i fan di lunga data quanto per quelli più recenti. In particolare, il percorso narrativo avrebbe liberato la strada per un possibile ritorno del soprannaturale: "Non sappiamo come sarebbe stata in futuro, ma di certo avremmo trovato il modo di legarla con Supernatural".

Sviluppata da Robbie Thompson, The Winchester è una serie dark fantasy andata in onda dall'11 ottobre 2022 al 7 marzo 2023. La storia racconta le avventure di Dean Winchester, che narra a sua volta di come i suoi genitori, John e Mary, si siano incontrati e innamorati perdutamente. Insieme avrebbero combattuto un gran numero di mostri per andare alla ricerca dei loro padri scomparsi. A proposito, sapevate che la storia tra Mary e John in The Winchesters si basa su una trilogia? Nel cast, invece, ricordiamo Meg Donnelly, Drake Rodger, Nida Khurshid e Jojo Fleites.