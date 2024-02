Save the Green Planet, Lanthimos rifà un fantasy coreano dopo Povere Creature

Save the Green Planet ha già una data di inizio riprese: dopo il successo di Poor Things, Yorgos Lanthimos non si ferma neanche per un minuto e si proietta alla sua prossima sfida rinnovando il rapporto con Element Pictures.

Lanthimos, recentemente vincitore di ben cinque statuette ai BAFTA, dunque porta avanti la sesta collaborazione con la società di produzione cinematografica attraverso un progetto fantasy, finora poco esplorato dal regista.

Basato sull'omonimo film di Jang Joon-hwan, cult nel 2003 nella cultura fantasy sudcoreana, Save the Green Planet porta con sé alcune sfumature più dark tanto amate da Lanthimos: un giovane rapisce e tortura un uomo d'affari convinto che sia un alieno pronto a invadere la Terra. Ma la questione coinvolgerà ben presto anche la devota fidanzata del rapitore e un investigatore privato che vuole vederci chiaro. Il pluripremiato film avrà dunque il suo remake hollywoodiano: tuttavia, originariamente i piani vedevano lo stesso Jang Joon-hwan alla regia poi affidata a Lanthimos. La sceneggiatura, invece, è accreditata a Will Tracy, già penna dietro la serie di successo HBO Succession.

Ma Save the Green Planet non sarà l'unico film del regista greco dopo Poor Things: in programma c'è la collaborazione con Emma Stone in Kinds of Kindness! L'agenda di Lanthimos, per i prossimi anni, è piena!