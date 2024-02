Save the Green Planet!, Emma Stone e Yorgos Lanthimos per il remake dello sci-fi?

Prosegue senza sosta la collaborazione tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone. Dopo il grande successo di Povere creature! candidato a undici premi Oscar, entrambi torneranno al cinema Kind of Kindness, che potrebbe essere presentato al Festival di Cannes. Ma potrebbe esserci qualcos'altro all'orizzonte.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, il regista greco, che sta vedendo Povere creature! primo al box-office anche in Italia, avrebbe preso il timone del remake del film sudcoreano Save the Green Planet! per CJ Entertainment. Emma Stone sarebbe in trattative per il ruolo della protagonista.



La trama del remake dovrebbe concentrarsi sul personaggio di nome Teddy, un giovane e ansioso apicoltore convinto che esseri extraterrestri provenienti da Andromeda stiano orchestrando la distruzione dell'ambiente. Insieme al suo devoto cugino Don, rapiscono una potente dirigente farmaceutica di nome Michelle, per evitare una totale catastrofe. Il film dovrebbe essere una miscela tra black comedy, un thriller ad alta tensione, una eco-fiction, un tagliente sci-fi e una critica sociale.



Save the Green Planet! dovrebbe iniziare la produzione a giugno tra il Regno Unito e New York. Will Tracy si è occupato della sceneggiatura, con Ari Aster tra i produttori.

Poco tempo fa, Lanthimos non smentì la possibilità di lavorare al film:"Ci sono diversi progetti che sto osservando e Save the Green Planet! è tra questi".



Non perdetevi la recensione di Povere creature!, candidato a undici premi Oscar.