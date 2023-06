Savage X Fenty, Rihanna lascia il ruolo di amministratrice nel celebre marchio di lingerie

In una recente dichiarazione, Rihanna ha annunciato che lascerà il ruolo di amministratrice delegata di Savage X Fenty il redditizio e celebre marchio di lingerie che lei stessa ha fondato nel 2018. La pop star - che a breve metterà al mondo il suo secondo figlio - interromperà la sua posizione il prossimo 26 giugno 2023.

"È stato meraviglioso vedere la nostra vision di Savage X Fenty avere un impatto così incredibile nell'industria degli ultimi cinque anni" ha dichiarato Rihanna, che ha confermato la notizia. "Questo è solo l'inizio per noi, continueremo a espanderci in modi sempre attenti al collegamento col consumatore". Era il settembre 2021 quando Rihanna apparì sensuale come non mai nel trailer di Savage X Fenty.

Al posto della cantante ci sarà Hillary Super, ex chief esecutive di Anthropologie Group. "Sono così grata ed entusiasta di dare il benvenuto a Hillary Super come nostro nuovo CEO" ha aggiunto. "È una leader forte e impegnata nell'elevare il business a un livello ancora più alto".

Classe '88, Robyn Rihanna Fenty è una cantante, attrice, modella e imprenditrice statunitense, traferitasi negli Stati Uniti all'età di 16 anni grazie a un contratto discografico. Tra i suoi album più celebri ricordiamo Music of the Sun, A Girl like Me, Good Girl Gone Bad e Loud, mentre il più recente coincide con Anti (pubblicato il 28 gennaio 2016 dalla Westbury Road e dalla Roc Nation). Non per questo la sua carriera cinematografica appare ridimensionata: dopo pellicole quali Facciamola finita, Valerian e la città dei mille pianeti, Ocean's8 e Guava Island, Rihanna si è aggiunta al cast de I Puffi!