Dopo Sausage Party arriva Bubble, nuovo film animato prodotto da Seth Rogen e Goldberg

Dopo il grande successo di Sausage Party nel 2016, è ora Variety a riportare la notizia che Seth Rogen ed Evan Goldberg (Facciamola Finita, Preacher, The Boys) produrranno un nuovo film d'animazione grazie alla loro etichetta Point Gray, per l'esattezza Bubble, adattamento cinematografico dell'omonimo e celebre podcast americano.

La fonti di Variety rivelato che Sony Pictures Animation sta sviluppando il progetto basandosi proprio sul podcast, affiancando a Rogen e Goldber anche Matt Tolmach, già dietro ai grandi successi degli ultimi due Jumanji. Proprio come Sausage Party, inoltre, il film sarà sì d'animazione ma pensato direttamente per un pubblico adulto, con linguaggio maturo ed esplicito.



Alla sceneggiatura troveremo invece Jordan Morris, che è il creatore del podcast originale. Bubble è stato pubblicato nel 2018 e ha seguito un improbabile gruppo di amici che si sono ritrovati dopo diverso tempo grazie a un'applicazione simile a Uber, solo che è finalizzata alla caccia ai mostri ed è chiamata Huntr.



Costato appena 19 milioni di dollari, Sausage Party ha incassato in tutto il mondo 140 milioni di dollari, rivelandosi una vera hit estiva, un piccolo cult dell'animazione per adulti. Fa piacere sapere che Rogen e Goldberg stanno tornando con questa nuova avventure, che magari doppieranno anche in lingua inglese.